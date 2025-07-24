Yunanistan'dan Türkiye'ye 'SAFE' vetosu: Tehdit diliyle giremez

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, SKAI televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye ile ilişkilerden göç politikasına, Libya mutabakatından deniz parklarına kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Miçotakis, “Yunanistan hiçbir gri bölge tezini kabul etmeyecek. Türkiye’nin bize ne yapıp yapamayacağımızı söyleme hakkı yok. Bu, Yunan egemenliği ile ilgili bir konudur ve tartışmaya açık değildir” dedi.

Miçotakis, Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrinine karşı Yunanistan’ın askeri, diplomatik ve çevresel alanda kapsamlı adımlar attığını belirtti:

“Son iki yılda Ege’de daha sakin bir atmosfer yakaladık. Gerilimleri yönetme kapasitemiz arttı. Ben satrançta beyaz taşlarla oynamayı tercih ederim. İlk hamle bizden gelmeli.”

DENİZ PARKLARI

Miçotakis, “çevre politikası” kapsamında ilan edilen deniz parklarının tamamen Yunan karasuları içinde yer aldığını söyledi:

“Bu parklar çevreyi korumaya yönelik uluslararası sorumluluğumuzdur. Türkiye'nin bu konuda söz hakkı yoktur çünkü egemenlik hakkımızı kullanıyoruz.”

Miçotakis, Türkiye’nin Avrupa Birliği'nin yeni savunma finansmanı aracı Avrupa Güvenlik Eylemi'ne (SAFE) katılımına karşı olduklarını vurguladı. Gerekçe olarak Türkiye’nin hâlâ Yunanistan’a karşı casus belli (savaş nedeni) kararını kaldırmamasını ve Ege’deki egemenliği sorgulayan söylemlerini gösterdi:

“AB’de oybirliği gerekiyor. Türkiye gri alanlar ve tehdit diliyle SAFE’e giremez. Biz bunu veto ederiz.”

“ARTIK KOLAY GEÇİŞ YOK”

Göç konusunda da mesajlar veren Miçotakis, Mart 2020’de Meriç sınırında yaşanan krize atıfta bulunarak, Türkiye’nin o dönemde organize bir göç baskısı uyguladığını ileri sürdü, ancak bugünkü durumda Türkiye’nin tutumunun daha farklı olduğunu söyledi:

“Yunan topraklarına ayak basan kişi, artık kolayca ilerleyemeyecek. Gözaltı ve caydırıcılık esas olacak. İnsan kaçakçılarına net mesaj veriyoruz: Yunanistan artık açık kapı değil.”

TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATI

Miçotakis, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını bir kez daha sert ifadelerle eleştirdi:

“Bu mutabakat hem yasa dışı hem de gerçeklikten kopuk. Hukuki bağlayıcılığı yok. Uluslararası toplum da bunu böyle görüyor. Chevron gibi şirketler bile enerji iş birliğinde bizimle çalışmayı tercih ediyor. Libya ya komşusu Yunanistan’la oturup sınırları belirler ya da Türkiye’nin jeopolitik aracı olmaya devam eder.”

KIBRIS

Miçotakis, GKRY-Yunanistan arasında planlanan elektrik bağlantı projesinin tamamlanacağını ve bu süreçte Türkiye’nin AB projelerini engelleme çabalarının kabul edilemez olduğunu söyledi:

“AB ile yakınlaşmak isteyen bir ülke, Avrupa projelerini sabote edemez.”