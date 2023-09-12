Yunanistan Denizcilik Bakanı, skandal feribotta ölüm olayı sonrası istifasını sundu

Yayınlanma: 12.09.2023 - 11:48

Güncelleme: 12.09.2023 - 11:56

Yunanistan'da, geçtiğimiz günlerde Pire Limanı'nda Antonis Kargiotis adlı 36 yaşındaki bir Yunan vatandaşının, mürettebat tarafından feribottan itildikten sonucu ölmesinin ardından ülkede Miçotakis hükümetine yönelik tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Ortaya çıkan skandal görüntüler sonrası, feribot kaptanı ve üç mürettebat hakkında suç duyurusu yapıldı.

Yunanistan Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis, olayın yaşandığı ilk günlerde kişinin ölümünü küçümsemekle suçlanarak, halk tarafından istifası istenmişti.

MİÇOTAKİS NE DEMİŞTİ?

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, gerçekleşen olaydan üzüntü duyduğunu belirterek, olayı "utanç verici" olarak niteledi.

Sorumluların cezalandırılacağını ve yargı önünde hesap vereceğini belirten Miçotakis, "Kurbanın yakınlarının yanındayım" dedi.

"İTİBARIM, İSTİFA ETMEMİ GEREKTİRİYOR"

Gelen tepkiler sonrasında Varvitsiotis, istifasını Miçotakis'e sundu.

Varvitsiotis, yaptığı açıklamada "Antonis Kargiotis’in ölümü hepimizi şoke etti. Yunan denizcinin, denizde insan yaşamını koruyacak asırlık kuralları ihlal ederek talihsiz bir genci denize iterek terk etmeleri inanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

Varvitsiotis, "Yunan adaletinin gerçek failleri adalet önüne çıkaracağını umuyorum. Ancak son günlerde, giderek toksik bir hal alan saldırının hedefi oldum. Yanlış anlaşılan bir açıklamam bir öfkeye neden oldu, bunun için özür dilerim. Mağdur ile failleri eşit tutmadım. Gemi şirketinin üstlenmediği sorumluluğu ortadan kaldırmadım. Topluma ve ülkeme katkı sağlamak duygusuyla bunca yıldır siyasetin içindeyken, halkıma, ilke ve değerlerle hizmet ettim. Zor zamanlarda kaçmak yerine sorumluluk almayı öğrendim. Bazılarına göre iyi bazılarına göre ise kötü bir siyasetçiyim. Ancak, teşhir edilmeyi kabul etmiyorum. Siyasi kariyerim ve itibarım, istifa etmemi gerektiriyor. Bu nedenle istifamı Miçotakis'e sundum" diye ekledi.