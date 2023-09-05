Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldık

Yayınlanma: 05.09.2023 - 16:04

Güncelleme: 05.09.2023 - 16:04

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Yerapetritis, Bakan Fidan ile görüşmesi çerçevesinde ikili ilişkileri ve iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuları ele alma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

NATO Vilnius Zirvesi kapsamında görüşen Türkiye ve Yunanistan liderlerinin iki ülke arasındaki işbirliğinin yeniden başlatılması konusunda yeni girişimde bulunduklarını ve yeni bir hedef koyduklarını kaydeden Yerapetritis, bu çerçevede dışişleri bakanlarına görev verdiklerini aktardı.

Yerapetritis, ilk olarak Bakan Fidan ile iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarını bertaraf etme konusunda neler yapabileceklerini ele alacaklarını belirterek, ikinci olarak iki ülke arasında tüm alanlarda gerçekleştirilen siyasi görüşmeleri yönlendirme konusunda görev aldıklarını ifade etti.

Bu çerçevede bakanlar olarak üst düzey sorumluluk ve hesap verilebilirlik görevi üstlendiklerini kaydeden Yerapetritis, üçüncü olarak iki ülke liderinin görüşme zeminini hazırlayarak en üst düzeyde gereken mesajların verilmesi konusunda hazırlıkları yapma görevi aldıklarını belirtti.

Yerapetritis, Fidan ile ele aldıkları yol haritasının 3 aşamadan oluşacağını belirterek, bunlardan birincisinin siyasi görüşmeler düzeyi olduğunu, Yunan tarafından bu görüşmelere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou'nun başkanlık edeceğini söyledi.

İkinci aşamada güven artırıcı önlemler konusunun olduğunu kaydeden Yerapetritis, "Güven artırıcı önlemler görüşmeleri yakın dönemde başlayacak" dedi.

"Üçüncü olarak, (Türkiye ile Yunanistan arasında) pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldık" diyen ???????Yerapetritis, bu görüşmelerin de Yunan tarafından Bakan Yardımcısı Kostas Fragogiannis başkanlığında devam edeceğini bildirdi.