Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan tepki çekecek açıklama!
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ABD ile güncelledikleri savunma anlaşmasına ilişkin tepki çekecek açıklamalarda bulundu. Dendias, "Türkiye'nin tepkileri ABD için çok önemli olsaydı askeri güçlerin kullanımı için Meriç sınır bölgesinden birkaç kilometre ötedeki Dedeağaç'ı ya da Doğu Akdeniz'in kalbindeki Suda Deniz Üssü'nü seçmezdi" dedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Kathimerini gazetesine ABD ile güncelledikleri savunma anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Türkiye'nin itirazlarının dikkate alınmadığını söyleyen Dendias, "Türkiye'nin tepkileri ABD için çok önemli olsaydı askeri güçlerin kullanımı için Meriç sınır bölgesinden birkaç kilometre ötedeki Dedeağaç'ı ya da Doğu Akdeniz'in kalbindeki Suda Deniz Üssü'nü seçmezdi" ifadelerini kullandı.
Habertürk'te yer alan habere göre Dendias, "ABD'nin ülkemize özel önem vermesi ulusal çıkarlarımız açısından son derece olumludur. Yunanistan'ı Batı Balkan ülkelerinin AB'ye katılımında öncü rol oynayabilecek bir ülke olarak görüyorlar. Ayrıca bize Ortadoğu ve Körfez'i Avrupa ile bağlayacak bir köprü gibi davranıyorlar. İsrail ve büyük Arap ülkeleriyle son yıllarda geliştirdiğimiz iyi ilişkiler kilit bir rol oynuyor" dedi.
ABD-YUNANİSTAN SAVUNMA ANLAŞMASI
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 14 Eylül'de ABD'nin Yunanistan'daki faaliyet alanını genişleten güncel ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı.
Yenilenen Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'na da değinen Blinken, "Bu yenileme, anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını sağlayacak ve ABD güçlerinin Yunanistan'daki mevcut üslerin dışında ek olarak başka üslerde de eğitim ve faaliyet göstermesine olanak tanıyacak. Bugün savunma iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz." ifadesini kullanmıştı.
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