Yunanistan hava sahası kapandı: İniş ve kalkışlar askıya alındı

Yunanistan’ın Atina FIR hattında sabah saatlerinden itibaren yaşanan ciddi teknik arıza, ülke genelinde hava trafiğini durma noktasına getirdi.

Saat 09.00’dan bu yana yaşanan sorun nedeniyle başta Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı olmak üzere, ülkenin en büyük ve bölgesel havalimanlarında çok sayıda iniş ve kalkış yapılamadı.

Edinilen bilgilere göre arızanın, Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi’ne (ΥΠΑ) bağlı Atina ve Makedonya Bölge Kontrol Merkezleri’nin merkezi radyo frekans sistemlerinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Saat 10.25 itibarıyla ülke genelindeki tüm havalimanlarında kalkışlar tamamen durduruldu. Saat 12.30’da Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı’ndan 15 uçağın kalkışına izin verilse de sorunun henüz giderilemediği bildirildi.

Dublin, Barselona ve Paris’ten Yunanistan’a gelen uçaklara kalkış yaptıkları havalimanlarına geri dönmeleri talimatı verildi. Kopenhag ve Malta çıkışlı bazı seferler ise tamamen iptal edildi.

Diğer tüm Atina varışlı uçuşlar havada beklemeye alındı.

Yaşanan teknik arıza nedeniyle Selanik Havalimanı’nın tamamen kapatıldığı açıklandı. Sorunun, Yunanistan’a yapılan tüm uçuşları etkilediği bildirildi.

“UÇAKLARLA İLETİŞİM KESİLDİ”

Hava trafik kontrolörleri sendikası başkanı, Skai TV’ye yaptığı açıklamada, hava trafik frekanslarının kaybedildiğini ve uçaklarla iletişim kurulamadığını söyledi.

Yetkili, mevcut koşullarda Yunanistan’ın yeni uçuş kabul edemeyeceğini ifade etti.

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi’nden yapılan resmi açıklamada, Atina FIR hattına hizmet veren bazı frekanslarda teknik sorun yaşandığı ve arızanın ilgili dış paydaşlarla birlikte incelendiği belirtildi.

Açıklamada, uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla yalnızca sınırlı sayıda üst geçişe izin verildiği, Yunanistan’daki havalimanlarında kısıtlamalar uygulandığı ve bu kapsamda bir NOTAM yayımlandığı bildirildi.

Sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğü ve kamuoyuna yeni bilgilendirmelerin yapılacağı kaydedildi.