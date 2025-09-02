Yunanistan: Türk F-16’ları Atina FIR’ını ihlal etti

1 Eylül Pazartesi günü öğleden sonra iki silahlı Türk F-16 savaş uçağının, Rodos ile Meis (Kastellorizo) adaları arasında uçuş gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Yunan basınına göre, uçakların, uçuş planı sunmadan hareket ettiği ve bu şekilde Atina FIR hattını ihlal ettiği ileri sürüldü.

SKAI televizyonunun İstanbul muhabiri Manolis Kostidis, bunun “Türkiye'nin 30 ay aradan sonra yaptığı ilk ihlal” olduğunu iddia etti.

Kostidis, ihlalin “Yunan hava sahasını değil, Atina FIR hattını” ilgilendirdiğini öne sürdü.

“MESAJ NİTELİĞİ TAŞIYABİLİR”

Kostidis, bu adımın siyasi bir mesaj olabileceğini de iddia ederek, “Dikkatli okunması gereken bir durum. Devamının gelip gelmeyeceği önemli. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın değerlendirmesine göre Yunanistan’ın sürdürdüğü politikaya karşı bir işaret olarak da okunabilir” ifadelerini kullandı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, F-16’ların yanı sıra bir ATR-72 tipi deniz karakol uçağı ve bir helikopterin de iki ayrı ihlalde bulunduğunu ileri sürdü.

FIR HATTI NEDİR?

Uçuş bilgi bölgesi ya da FIR hattı, ikaz hizmeti (ALRS) ve havacılık meteorolojisi hizmeti verilen hudutları belirlenmiş bir hava sahası.

FIR'lar günümüzde kullanılan en büyük hava sahası bölümleridir ve farklı geometrik şekillerde olabilirler. FIR'ları birbirinden ayıran çizgiler Türkçede FIR hattı olarak bilinir.

Her ülkenin hava sahası ve civarı, ülkenin büyüklüğüne, konumuna ve hava tarafiğinin durumuna göre bir veya daha fazla FIR'a bölünür. Örneğin Türkiye'nin hava sahası Ankara FIR ve İstanbul FIR olmak üzere iki uçuş bilgi bölgesine bölünmüştür. Benzer şekilde Birleşik Krallık da Scottish FIR ve London FIR olmak üzere iki uçuş bilgi bölgesine bölünmüştür.

FIR'lar deniz seviyesinden belirli bir irtifaya kadar olan bölgeyi kapsarlar. FIR'ların üst limitinden sonra UIR (upper information region/üst uçuş bilgi bölgesi) başlar. UIR'lar da uzay sınırına kadar olan bölgeyi kapsarlar. Örneğin London UIR FL245 ve FL660 arasındadır.