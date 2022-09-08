Yunanistan Türkiye'yi AB, BM ve NATO'ya şikayet etti
Türkiye'nin, Yunanistan'ı NATO'ya mektup ile şikayet etmesine, Yunanistan da aynı şekilde cevap verdi. Yunan hükümeti Türkiye'yi NATO, AB ve BM'ye mektupla şikayet etti. Yunanistan gönderdiği mektuplarda, Türkiye'nin kendilerini savaş ile tehdit ettiğini iddia etti.
Atina yönetimi Türkiye'yi Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya şikayet etti. Türkiye'nin resmen kınanması gerektiğinin vurgulandığı mektupta, iki ülke arasında artan tansiyonun Avrupa'da yeni bir Ukrayna doğurabileceği öne sürüldü.
Associated Press'in (AP) haberine göre, Yunanistan, gönderdiği mektuplarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözlerine karşılık olarak, Yunanistan'ın ve Türkiye'nin son yarım yüzyılda üç kez savaşın eşiğine geldiğini ifade etti.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, uluslararası kuruluşlara iletilen mektuplarda, NATO müttefiki Türkiye'nin AB, NATO ve BM kurumları tarafından kınanması gerektiğini söyledi.
Dendias ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşını örnek göstererek, "Bu zamanında yapılmazsa ya da durumun ciddiyeti göz ardı edilirse kıtamızın bazı bölgelerinde gelişmekte olan duruma benzer bir duruma şahit olma riskiyle karşı karşıya kalırız" dedi.
"NATO'NUN GÜNEY KANADINDA İSTİKRARI BOZABİLİR"
Dendias, Erdoğan'ın sözlerini, “Yunan halkına yönelik kabul edilemez tehdit” olarak niteledi ve uluslararası kurumlardan derhal Türkiye'yi kınamalarını talep etti.
NATO Genel Sekreteri Jen Stoltenberg, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben yazılan mektuplarda ayrıca şu ifadeler yer aldı:
"Anlaşılan Türk lider, gelecekte sergileyecekleri saldırganlığa şimdiden hazır olduklarını göstermeyi seçti ve daha da önemlisi bunu makul bir eylem olarak görüyor [...] Türk tavrı, bölgemizde ve kriz zamanında NATO'nun güney kanadında istikrarı bozabilir."
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