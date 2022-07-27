Yunanistan ve Suudi Arabistan deniz altı enerji nakli konusunda anlaşma imzaladı
Yunanistan ve Suudi Arabistan, iki ülke arasında Avrupa ile Asya'yı birbirlerine bağlayacak bir deniz altı veri kablosu çekilmesi konusunda anlaşma imzaladı.
İki ülke, Avrupa'nın daha düşük maliyetle yeşil enerjiye ulaşması için elektrik şebekelerini birleştirmeyi de ele aldı.
Yunanistan ve Suudi Arabistan, "Doğu'dan Akdeniz'e veri koridoru" olarak adlandırılan deniz altı veri bağlantısının temel koşulları üzerinde Mayıs ayında mutabakat sağlamıştı.
Reuters'ın haberine göre; Veri bağlantısının sahipleri Suudi Arabistan'ın STC şirketi ile Yunanistan'ın telekom ve uydu kullanımı şirketi TTSA olurken, Yunanistan'ın enerji şirketi Public Power Company (PPC) ve Güney Kıbrıs'ın telekom operatörü şirketi CYTA da projede hisse sahibi olacak.
Anlaşma, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın Atina ziyareti sırasında gerçekleştirildi. Salman'ın Yunanistan ziyareti, 2018'de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından bir Avrupa Birliği ülkesine düzenlediği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.
Ortadoğu dışına son resmi ziyaretini 2019 yılında G20 zirvesi için Japonya'ya giderek gerçekleştirmiş olan Salman, dün yaptığı açıklamada "Elektrik şebekelerini birleştirerek... Yunanistan'a ve Yunanistan üzerinden Güneydoğu Avrupa'ya çok daha düşük maliyetle yenilenebilir enerji aktarabiliriz" dedi.
İki ülke arasında enerji ve askeri işbirliği konularında da ikili anlaşmalar imzalandı.
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