Yunanistan'da 60 yaş üstü aşısızlara ceza kararı
Yunanistan'da yeni tip koronavirüs aşısı olmayan 60 yaş üstü kişilere para cezası verilmesine ilişkin kararın ardından aşı randevuları 24 saat içinde yaklaşık yedi katına çıktı.
Yunan basını, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, 60 yaş üstü aşısız kişilere aylık 100 avro para cezası kesilmesine ilişkin kararın ardından ilk doz aşı için başvuruda bulunanların sayısında görülen artışa dikkati çekti.
Sputnik'in haberine göre, söz konusu karar öncesinde günlük ortalama 2 bin 600 kişinin randevu aldığı ancak bu sayının, son 24 saatte 17 bin 500'e yükseldiği kaydedildi.
Miçotakis, dün yaptığı açıklamada, salgınla mücadele adına atılacak yeni adımlar çerçevesinde aşı olmayan 60 yaş üstü vatandaşların en geç 16 Ocak'a kadar aşı randevusu almasını istemiş, bu tarihten sonra aşı olmayanlara aylık 100 avro ceza kesileceğini duyurmuştu.
Yunanistan'da 60 yaş üstünde Covid-19 aşılanma oranı yüzde 83'e ulaşıyor.
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