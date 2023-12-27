Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü

Yayınlanma: 27.12.2023 - 13:58

Güncelleme: 27.12.2023 - 14:14

Yunanistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, saat 11.28'de eğitim uçuşu gerçekleştiren T-2E Buckeye uçağının, Kalamata Havalimanı'na dönüşü sırasında düştüğü belirtildi.

Bazı haber sitelerinde, uçakta bir kişinin bulunduğu ve düşmeden önce patlama meydana geldiği ileri sürüldü.

Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye göre, yeni mezun pilotlar, eğitimlerini söz konusu uçakla tamamlıyor.