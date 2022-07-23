Yunanistan'da Midilli Adası'nda orman yangını evlere sıçradı
Yunanistan'da Midilli Adası'nın Vatera Bölgesi'nde bu sabah çıkan orman yangınının bir köye sıçraması sonucu bazı evler hasar gördü.
Yunan basınındaki haberlere göre, kontrol altına alınamayan yangın, geniş ormanlık alanın bulunduğu Vrisa Bölgesi'ne doğru yayılmaya başladı. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarına Yunan Silahlı Kuvvetleri de destek verdi. İhtiyaç halinde yerleşim alanlarının denizden tahliyesi için Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Birimleri de hazır hale getirildi.
Yangın söndürme çalışmalarında hafif yaralanan bir itfaiye görevlisi Sağlık Merkezinde tedavi altına alındı.
MERİÇ BÖLGESİNDEKİ YANGIN DEVAM EDİYOR
Öte yandan Yunanistan'ın Meriç Bölgesindeki Sofulu beldesinde perşembe çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı.
Çevre ve Enerji Bakanlığı Orman Genel Müdürü Vangelis Gudufas yaptığı açıklamada, Lira Barajı yakınlarında başlayıp Dadia Ormanı Milli Parkı'na ulaşan yangın için "çok zor ve farklı bir durum" yorumunda bulundu.
Dadia Ormanı Milli Parkı'nın ekolojik açıdan önemine değinen Gudufas, bölgenin coğrafi nitelikleri ve sık orman yapısı nedeniyle yangınla mücadelenin zorlaştığını aktardı.
Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde belirlenmiş bir doğal çevre koruma ağı
olan Natura 2000'e dahil olan Dadia Ormanı Mili Parkı, Balkanlar, Avrupa ve
Asya'ya ait birçok bitki ve hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor. Park, aynı
zamanda çok sayıda kuş turunun göç yolu üzerinde yer alıyor.
Video Haberler
- Bilecik’te manavın etiketi dikkat çekti
- Amasya'da kazalar kameraya yansıdı; İşte o görüntüler
- 'Sokağa inen ayı kamerada'
- Emekli Danıştay hakimine şok karar
- Adana'dan yine çalınmasın diye getirdi Bursa'da çalındı
- Şok eden kedi saldırısı kamerada
- İstanbul'da feci olay: Kamyon gecekondunun üzerine uçtu
- Cip ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
- İşte SBK'nin kaldığı hapishane
- Üreticilerden hükümete 'destek' eleştirisi
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte kapalı kapılar ardında konuşulanlar
- İstanbul'dan Türkiye'yi tehdit ettiler!
- Türk Lirası'nda yeni dönem
- Erdoğan ile ilgili dikkat çeken yorum
- Danıştay'dan 'enflasyon' kararı
- Mansur Yavaş’tan Bakan Kurum’a olay yanıt
- Kokoreç sevenlere kötü haber
- Selvi'nin sicili ortaya çıktı
- Yalıkavak Marina'da yeni gelişme
- Siyasi yasağın arkasındaki sebebi açıkladı