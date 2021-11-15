Yunanistan'da sığınmacıları kurtarmışlardı: Rekor ceza istendi
Yunanistan'da sığınmacıları kurtardığı bilinen bir grup aktivistin 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargı önüne çıkacağı bildirildi.
Yunanistan'da sığınmacıları kurtaran bir grup aktivistin, 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargı önüne çıkacağı bildirildi.
Haber portalı Euobserver'ın haberine göre, son birkaç yıldır Avrupa genelinde Sivil Toplum Kuruluşu (STK) çalışanlarına yönelik insan kaçakçılığı dahil olmak üzere çeşitli davalar açıldığına dikkat çekildi.
24 KİŞİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Benzer durumdaki yaklaşık 60 davanın çoğunun Yunanistan ve İtalya'da kaydedildiği ifade edildi.
Bu kapsamda Yunanistan'da sığınmacıları kurtaran bir grup aktivistin, 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargı önüne çıkacağı belirtilen haberde, Yunanistan merkezli bir STK olan Uluslararası Acil Durum Müdahale Merkezinde (ECRI) çalışan 3 kişinin, 2018 yılında tutuklandığı, bu kişilerin de içerisinde bulunduğu 24 kişiye insan kaçakçılığı, kara para aklama ve suç örgütü üyeliği gibi suçlamalar yöneltildiği hatırlatıldı.
Gönüllü arama kurtarma ekibi üyelerinden Sean Binder ve Sarah Mardini, 100 gün tutukluluk süresinin ardından kefaletle serbest bırakılırken, Yunan yargısının, mayıs ayında Somalili bir sığınmacı için insan kaçakçılığı suçlamasıyla 146 yıl hapis cezası istediği kaydedildi.
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