Edirne'de eski savcı ve hakimler Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

01 Kasım 2021 Pazartesi, 15:26

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir grupla ilgili gelen istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, İpsala ilçesi Kumdere kavşağında bir otomobili durdurdu.

Kimlik sorgulamalarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edilen eski hakimler M.K, T.D. ve Y.Ö. ile savcı A.P. yakalandı.



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Kaçma girişiminde organizatörlük yaptıkları iddia edilen Ş.T, İ.M. ve A.E. de gözaltına alındı.

