Yunanistan’da Türk köylerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Yunanistan’ın Rodop bölgesinde çıkan yangın 2 gündür devam ederken, Gümülcine’de yer alan Türk köylerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Yunanistan’da devam eden orman yangınları mücadele sürüyor. Rodop bölgesinde çıkan yangın 2 gündür devam ederken, Gümülcine’de yer alan ve yangın nedeniyle tahliye edilen Türk köyleri Çepelli, Susurköy, Müsellim, Narlıköy ve Kozlardere’de yangın kontrol altına alındı.
Söz konusu köylerde bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Ekiplerin dağlık bölgede yangınla mücadelesi sürüyor.
DEDEAĞAÇ’TAKİ YANGINDA 18 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana Dedeağaç’ta devam eden yangında, Dadia Milli Parkı’nda 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
İtfaiye Sözcüsü Yiannis Atopoios yaptığı açıklamada, herhangi bir kayıp ihbarının olmaması nedeniyle ölen 18 kişinin Yunanistan’a yasa dışı yollarla giren göçmen olma ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.
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