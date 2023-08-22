Son dakika: Yunanistan'daki orman yangınında 18 ceset bulundu

Yunanistan'daki orman yangınında 18 kişinin cesedi bulundu. Cesetlerin, ülkeye Meriç'ten giriş yapan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.

AA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 15:25
Son dakika: Yunanistan'daki orman yangınında 18 ceset bulundu
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Yunanistan'da, yangının devam ettiği Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda 18 ceset bulunduğu bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios'un yaptığı açıklamaya göre, herhangi bir kayıp bildiriminin olmadığı bölgede, Dadia Ormanı'nda 18 ceset bulundu.

Cesetlerin, Yunanistan'a Meriç'ten giriş yapan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.

 

Bölgede dün çıkan yangın nedeniyle çok sayıda yerleşim alanında tahliyeler yapılmış, bölge sakinlerinin cep telefonlarına uzaklaşmaları için uyarı mesajı gönderilmişti.


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