Yunanistan'dan dev silahlanma hamlesi: 'Herkesi memnun etmenin bir yolunu buldular...'
ABD'deki Yunan lobisinin yayın organlarından The National Herald'ta yer alan bir haberde, Yunanistan'ın Fransa ve ABD ile yaptığı geniş çaplı silah anlaşmaları mercek altına alındı.
Yunanistan Savunma Bakanlığı, toplam 3,51 milyar dolarlık üç adet Fransız Belharra tipi fırkateynin satın alınmasında son aşamada olduklarını ve satışın yakında Parlamento tarafından onaylanacağını duyurdu.
Pentagon ise Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan'a '6,9 milyar dolarlık dört adet Çok Görevli Yüzey Muharebe Gemisinin satışı yapacağını' ve Yunanistan'ın mevcut 'Meko Sınıfı gemilerinde de 2,5 milyar dolar değerinde bir yükseltme yapmayı kabul ettiğini' açıklamıştı.
"FRANSA ZOR ZAMANLARDA YANIMIZDAYDI"
Pentagon tarafından yapılan açıklamada, seyir füzelerine karşı koruma sağlayan 'Phalanx füze yükseltme kitleri, MK 49 Güdümlü Füze Fırlatma Sistemleri, yeni sonarlar ve destek üniteleri'ni de içeren bu satışın ana yüklenicilerinin Raytheon Technologies, Lockheed ve BAE Systems olduğunu belirtti.
Bu durum Yunan basınında, "Yunanistan herkesi memnun etmenin bir yolunu buldu" şeklinde yorumlandı.
Miçotakis, anlaşmanın ABD ile yapılan görüşmeleri etkilemeyeceğini öne sürerek ve Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki savunma faaliyetlerine atıfta bulunarak, “Fransa, 2020 yazında zor zamanlarda yanımızdaydı” dedi.
YUNANİSTAN-FRANSA ANLAŞMASINDAKİ 'TÜRKİYE' DETAYI
Öte yandan Fransa, Yunanistan'la yaptığı mevcut 3.38 milyar dolarlık silah satışından önce (12'si kullanılmış) 18 adet Rafale tipi jetin satışı için de 2.92 milyar dolarlık bir başka anlaşma yapmıştı.
Fransa ile yapılan anlaşmada ayrıca, üçüncü bir ülke tarafından saldırıya uğranması durumunda her iki ülkenin de diğerinin yardımına geleceği karşılıklı bir savunma prensibi de mevcut. Uzmanlara göre, bu madde Türkiye'ye karşı işbirliğini temsil ediyor.
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