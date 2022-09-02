Yunanistan'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne hediye: Uçak hibe etti
Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne, resmi yetkililerin kullanımı için EMB-135 tipi uçak hediye etti.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da bir araya geldi.
Maksimu Sarayı'ndaki görüşmenin ardından Elefsina Askeri Havalimanı'na giden ikili, burada EMB-135 tipi uçağın teslimi için düzenlenen özel törene katıldı.
Miçotakis, törende yaptığı konuşmada, GKRY'nin doğal afetlerde Yunanistan'a yaptığı yardımlara işaret ederek bu uçağın, GKRY lideri ve hükümeti tarafından kullanılacağını vurguladı.
Anastasiadis, Yunanistan'a bu hediye için teşekkürlerini ileterek "Kıbrıs, izole edilmiş bir ada. Yunanistan'ın bağlantı imkanlarına sahip değiliz. (Bu) Cumhurbaşkanı (GKRY lideri) ve genel olarak hükümet için her zaman bir sorun olmuştu" ifadelerini kullandı.
Atina, bu uçağı, Rafale ve Falcon tipi uçakları da üreten Fransız şirketi Dassault'tan ücretsiz temin etmişti.
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