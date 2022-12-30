Yunanistan'dan Türkiye'ye 12 mil yanıtı: Bu, herkes için endişe kaynağı olmalı

30 Aralık 2022 Cuma, 13:54

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan'ın karasularını 12 mile artıracağı iddiaları konusundaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Nikos Panagiotopoulos, TBMM'nin 8 Haziran 1995'te aldığı "casus belli" (savaş sebebi) kararını "kabul edilemez" olarak değerlendirerek, TBMM'nin bu kararını "provakatif bir revizyonist" olarak nitelendirdi.

Panagiotopoulos, "(Türkiye) Yunanistan'ın yasal bir hakkını (12 mil) kullanması karşısında 'casus belli' kararı, bir NATO müttefikinin provokatif bir revizyonizmini gösterir. Bu durum, pek çok kişi için endişe kaynağı olmalıdır" dedi.

Ülkesinin "barışçıl" olduğunu savunan Panagiotopoulos, uluslararası hukuk temelinde hareket ettiklerini aktardı.

Panagiotopoulos, "Yunanistan, tehdit etmez, fakat tehdit edilmekten de hoşlanmaz" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

Mevlüt Çavuşoğlu, son günlerde Yunan basınındaki özellikle Girit’in çevresinde kara sularının 12 mile çıkarılacağına dair haberlere ilişkin açıklama yapmıştı.

Çavuşoğlu, "Değil 12, Ege’de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995’te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan’ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz!" dedi.

YUNAN BASINININ 12 MİL İDDİASI

Ta Nea gazetesine konuşan Yunan yetkililer, Atina hükümetinin, "Girit adasının güneyinde kara sularını 12 mile çıkarma konusunu Mart ayına kadar gündeme getireceklerini" kaydettiler.

Yunan yetkililer, bu adımın "ülkedeki seçimlerden önce hükümetin ulusal meseleler alanındaki son icraatı" olabileceğini savundu.