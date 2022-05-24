Yunanistan'dan Türkiye'ye cevap: Hakaret ortamında diyalog zor

24 Mayıs 2022 Salı, 17:18

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yönelik sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nikos Dendias, Miçotakis'in ABD Kongresi'ndeki hitabında bilinen Yunan görüşlerinin dışında spesifik bir şey söylemediğini dile getirdi.

Dendias, "Erdoğan'a aynı dilde yanıt vermek veya polemiğe girmek için bir neden yok" dedi.

'HAKARET ORTAMINDA DİYALOG ZOR'

Nikos Dendias, Türkiye'nin bazen "tuhaf bir şekilde tutum sergilediğini" öne sürerek, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın tutumunu izah etme sürecine girmeyeceğiz, ancak sayın Erdoğan'a tüm liderlere yakışır şekilde saygıyla atıfta bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Dendias, gerginlik ve polemik istemediklerini ifade ederek, "Kendi pozisyonlarımız var. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Ancak böyle bir hakaret ortamında diyalog zor. Hava ihlalleri sürdükçe diyalog kurulması da zor. Gerginliklerin yatışmasını bekliyorduk ama bu beklentilerimiz karşılıksız kaldı" dedi.

'TÜRKİYE, KURALLARA GÖRE HAREKET ETMELİ'

Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsrail'e ziyaretine değinerek, "Türkiye'nin, ortaklarımızla konuşmasına bir itirazımız yok, Türkiye'yi hiçbir şeyden dışlamak istemiyoruz ama kurallara göre hareket etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dendias, Yunanistan'ın "uluslararası hukuku savunacağını ve müttefiklerine Yunanistan'ın tehdit altında olduğunu göstermeye devam edeceklerini" sözlerine ekledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİ YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı bir açıklamada Miçotakis'in iki ülke ilişkilerine üçüncü tarafları karıştırma konusunda mutabık kaldıklarını hatırlatarak, "Buna rağmen ABD Kongresi'nde Türkiye'nin aleyhine konuştu. F16'ları Türkiye'ye vermeyin demek suretiyle ABD'ye telkinlerde bulunuyor" demişti.

Erdoğan ayrıca, "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle görüşme yapmayı asla da kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını kendisi düşünsün" açıklamasında bulunmuştu.