Yunanistan'dan Türkiye'ye mesaj: Korkacak hiçbir şeyimiz yok

26 Haziran 2022 Pazar, 15:10

Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis, gayri askeri statüdeki Midilli adasını ziyaret ederek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karamanlis, her türlü tehdit ve tehlikelere karşı Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin hazır olduğunu belirterek, "Korkacak hiç bir şeyimiz yok" açıklamasında bulundu.

"KAYBEDEN TÜRKİYE OLACAK"

Kostas Karamanlis, Yunanistan'ın Türkiye ile "iyi komşuluk ilişkilerine" sahip olmak istediğini ve buna inandığını dile getirdi.

Karamanlis, "Türkiye, adaların silahsızlandırılması gibi akla hayale gelmeyecek bir meseleye varan revizyonizm senaryolarını masaya getirmekte ne kadar ısrar ederse, biz o kadar itibarımızı daha da yükselteceğiz. Yunanistan Türkiye ile iyi bir komşuluk istiyor ve buna inanıyor. Türkiye de bunu paylaşırsa o kadar daha iyi olacak. Olmazsa eğer, kendi başına kötülük açacak. Kaybeden o olacak" dedi.

Karamanlis, Türkiye ile açık iletişim kanallarını hedeflediklerini ve bölgede barışı gözetlediklerini ifade ederek, "her türlü zorluğa da cevap vermeye hazır olduklarını" ileri sürdü.

"TEK BİR TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Kostas Karamanlis, Yunanistan'ın bölgede "gerginlik" istemediğini, ancak egemenlik ve uluslararası hukuk konusunda "tek bir taviz verilmeyeceğini" söyledi.

Karamanlis, "Türkiye’nin, çözülmesi gereken tek fark adaların kıta sahanlığı ve MEB’in sınırlandırılması dışında, öne sürdüğü her şey saçmalık küresinin alanına giriyor" diye konuştu.