Yürüyen merdivene ters binen hırsız polis tarafından yakalandı

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 23:32

Çekya’nın başkenti Prag’da işlediği suçlardan dolayı aranan bir hırsız, polis tarafından fark edilince koşarak polisten kaçmaya çalıştı. Kovalamaca Mustek Metro İstasyonuna kadar sürerken, kovalamaca sırasında yorulan hırsız, son olarak yürüyen merdivene tersten binince polis tarafından yakalandı. Kovalamaca çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

YÜRÜYEN MERDİVEN HIRSIZI POLİSE GETİRDİ

Görüntülerde, uzun süre polisten kaçan hırsızın ters bindiği yürüyen merdivende gücünün iyice tükendiği, bunu fark eden polisin ise sadece yürüyen merdivenin başında bekleyerek kaçmaktan yorulan hırsızı yürüyen merdivenin kendisine getirmesini beklediği görüldü.

“SADECE YÜRÜYEN MERDİVENİN BAŞINDA BEKLEMESİ YETERLİYDİ”

Prag Polis Sözcüsü Richard Hrdina yaptığı açıklamada, “Hırsızı arıyorduk. Polis memuru kendisini fark edince kovalamaca başladı. Böylesine fiziksel güç gerektiren bir kovalamacada kaçmak anlamsız. Yürüyen merdivene binerek avantaj elde etmek istiyordu, fakat ters yöne binince polise yakalandı. Polisin kovalamasına gerek kalmadı. Sadece yürüyen merdivenin başında beklemesi yeterliydi” dedi.

HIRSIZA 3 YIL HAPİS

İşlediği suçlardan dolayı daha önce hapse giren hırsızın, tahliye olmasının ardından birden fazla soyguna karıştığı için arandığı ifade edildi. Polis tarafından yakalanan hırsız, çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.