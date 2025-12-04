Yüzünde aylarca dolaşan parazit ameliyatta ortaya çıktı

Romanya’da 26 yaşındaki bir kadın, bir aydır yüzünde dolaşan gizemli bir şişliğin sol göz kapağına ilerlemesi üzerine hastaneye başvurdu. Doktorlar, ince deri altında kıpırdayan lezyonu görüntüledikten sonra kadının göz kapağından canlı bir paraziti cerrahi operasyonla çıkardı.

New England Journal of Medicine’da yer alan vakaya göre kadın, göz kapağındaki hareketli şişliğin görünüşünün “damar atışını andırdığını” belirtti. Doktorlar yaptıkları incelemede beyaz renkte, yaklaşık 11 santimetre uzunluğunda bir yuvarlak solucan buldu.

Parazitin “Dirofilaria repens” olduğu tespit edildi. Bu tür, genellikle köpek, tilki, kurt ve rakunlarda görülen bir nematod. İnsanlara doğrudan bulaşmıyor; taşıyıcı görevi gören sivrisinekler tarafından aktarılıyor.

Kadın ilk olarak yalnızca bir gün önce belirti yaşadığını söylese de doktorlar ayrıntılı öyküsünde bir ay önce sağ şakak bölgesinde bir “yumru” ortaya çıktığını, bu şişliğin göz kapağı şişmeden kısa süre önce kaybolduğunu öğrendi. Bu da parazitin cilt altında hareket ederek göz çevresine ulaştığını gösteriyor.

Uzmanlara göre parazit, cilde bırakılan larvaların haftalar içinde büyümesiyle gelişiyor. İnsan vücudu bu tür için ideal bir konak olmadığından, parazit çoğalamıyor ancak cilt altında gezinebiliyor.

OPERASYON SONRASI FİZİKSEL BLİRTİ KALMADI

Kadın operasyon sonrası herhangi bir fiziksel komplikasyon yaşamadı. Doktorlar göz çevresindeki dokuların parazit çıkarıldıktan sonra normal şekilde iyileştiğini bildirdi.

Vaka, nadir görülse de bu tür enfeksiyonların insanlarda akciğer, cilt altı dokuları ve göz çevresinde ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

Haberde ayrıca 2019 yılında İngiltere’de yaşanan daha ağır bir vakaya da yer verildi. 32 yaşındaki bir erkek, “bilharzia” olarak bilinen bir parazit nedeniyle idrar yolundan vücuduna giren bir solucanın penisine doğru ilerleyip içeride yumurta bıraktığını söylemişti. Adam aylarca sindirim problemleri, idrar sorunları ve yürüme güçlüğü yaşamıştı.

Bu vaka, özellikle su kaynaklı parazitlerin bulunduğu bölgelerde yüzmenin ciddi riskler taşıyabileceği konusunda uyarı niteliği taşıyor.