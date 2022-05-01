Zelenski: Binlerce Rus askeri daha ölecek

01 Mayıs 2022 Pazar, 11:42

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zeleski, Rusya’nın doğudan saldırı için ek birlikler getirdiğini, Donbass’taki baskıyı artırdığını ve Harkiv’de takviye kuvvetler oluşturduğunu belirterek 23 bin Rus askerinin savaşta hayatını kaybettiğini söyledi.

Zelenski, bu sayının daha da artacağını vurgulayarak, “Rusya'nın yeni büyük kayıplara hazırlandığını biliyoruz. Mart-Nisan aylarında neredeyse tamamen yok olan veya önemli ölçüde zayıflayan bu birimlerde yeni personel alımı yapılıyor. Yeni personellerin savaş tecrübesi ve motivasyonu neredeyse yok. Rusya, önümüzdeki haftalarda binlerce Rus askerinin daha öldürüleceğini ve binlercesinin de yaralanacağını gayet iyi biliyor” diye konuştu.

RUS ASKERLERİNE YALAN SÖYLENİYOR

Zelenski, Rus komutanların askerlerine yalan söylediğini ifade ederek, “Rus komutanlar, savaşmayı reddetmeleri nedeniyle ciddi bir sorumlulukla karşı karşıya kalacaklarını söyleyerek askerlerine yalan söylüyor. Rus askerleri hala hayatlarını kurtarabilir. Bizim topraklarımızda ölmektense Rusya'da hayatta kalmaları daha iyi” dedi.