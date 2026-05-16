Zelenski’den Rusya mesajı: Saldırıların mesafesini artıracağız

16.05.2026 16:40:00
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'daki hedeflere yönelik sürdürdükleri uzun menzilli saldırıların mesafelerini daha da artıracaklarını bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırıları sürdürdüklerini belirtti.

Son bir haftadaki saldırılarda "Be-200" tipi amfibi uçağı, "Ka-27" helikopteri, mühimmat yüklü bir kuru yük gemisi, "Pantsir-S1" ve "Tor-M2" tipi hava savunma sistemleri, bir "Redut-2US" tipi telekomünikasyon ve haberleşme sistemi gibi farklı hedefleri imha ettiklerini savunan Zelenski, ayrıca Rus gemilerinin ve petrol altyapısının da hedef alındığını aktardı.

Söz konusu saldırıların genelde cephe hattından yaklaşık 1000 kilometre uzaklıktaki hedeflere yapıldığını kaydeden Zelenski, "Bunlar, Rusların yaptıklarına karşı tamamen adil yanıtlarımızdır. Mesafeyi ve yapacağımız saldırıların sayısını artıracağız" ifadesini kullandı.

Zelenski, farklı hedeflere yapılan saldırılara ait olduğu belirtilen görüntü de paylaştı.

Trump duyurdu: IŞİD’in ikinci ismi öldürüldü ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Nijerya güçlerinin ortak operasyonuyla, terör örgütü IŞİD’in dünya genelindeki ikinci ismi olduğunu öne sürdüğü Abu Bilal el-Minuki’nin öldürüldüğünü açıkladı. Trump, operasyonun Nijerya’da düzenlendiğini belirtirken, “Küresel IŞİD faaliyetleri ciddi şekilde zayıfladı” ifadelerini kullandı.
Trump’tan İran’a açık tehdit: Her şeyi iki günde yok edebiliriz ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın direncini hafife almadığını, ancak isterse İran'ın altyapısını "iki günde yok edebileceklerini" iddia etti.
Trump’tan Tayvan uyarısı: Çok şiddetli çatışma çıkabilir ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Tayvan konusunda "bir bağımsızlık mücadelesinin yaşanmasını istemediğini" söyledi.