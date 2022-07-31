Zelenski, Donetsk bölgesi için 'zorunlu' tahliye emri verdi

31 Temmuz 2022 Pazar, 13:00

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenski, Donetsk'ten zorunlu tahliyenin hükümet kararı olduğunu bildirdi.

Zelenski, tahliyeyle ilgili her şeyin planlandığını ifade etti.

Hem lojistik hem ödeme noktasında destek ve yardım sağlanacağını kaydeden Zelenski, tahliye konusunda kararsız olanların karar vermesi gerektiğini belirtti.

Devlet Başkanı Zelenski, kararsızlara yönelik olarak "Gidin, yardım edeceğiz" ifadesini kullandı.

Birçok kişinin bölgeden ayrılmayı reddettiğini ancak bunun gerçekten yapılması gerektiğine dikkati çeken Zelenski, "Ne olursa olsun. Bana güvenin" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırı düzenlediği Ukrayna'da sıcak çatışmalar Donetsk cephe hattında sürüyor.