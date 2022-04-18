Zelenski: Dünya, işgalcilerin Ukrayna'nın güneyinde yaptıklarına tepki göstermeli

18 Nisan 2022 Pazartesi, 12:39

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ülkenin güneyinde yer alan Herson ve Zaporijya bölgelerindeki eylemlerine dünyanın tepki vermesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, 53. günü geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirirken "Dünya, işgalcilerin Ukrayna'nın güneyinde yer alan Herson ve Zaporijya bölgelerindeki eylemlerine tepki göstermeli" dedi.

Rus ordusunun gözaltı işkence odaları kurduğunu öne süren Zelenskiy, "Yerel yöneticilerimiz ve önemli derneklerin liderleri kaçırılıyor. Öğretmenlere şantaj yapılıyor. Emeklilik maaşlarına el koyuluyor. İnsani yardımlar çalınıyor. İnsanlar açlığa sürükleniyor" ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun ülkenin doğusunda taarruza hazırlandığına dikkat çeken Zelenskiy, "Kelimenin tam anlamıyla, Mariupol'u yok etmeye devam ettikleri gibi Donbass'ı da yok etmek istiyorlar. Donetsk ve Luhansk bölgelerini de yer yüzünden silmek istiyorlar" diye konuştu.

SON 24 SAATTE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Zelenski, bombardıman altındaki Harkov şehrinde son 4 günde 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve 106 kişinin yaralandığını dile getirdi.

Rus ordusunun saldırılarını "bilinçli terör" olarak niteleyen Zelenski, "Tabii ki Rusya'dan petrol tedarikine yönelik bir ambargo ihtiyacı her geçen gün artıyor. Artık, Avrupa ve Amerika'daki herkes, Rusya'nın açıkça Batı toplumlarını istikrarsızlaştırmaya çalıştığını görmeye başladı" dedi.

53 GÜNDÜR BEKLİYORUZ

Zelenski, talep ettikleri silahları 53 gündür beklediklerini belirtti.

Bazı silah teslimatlarının Mayıs'ta başlayabileceği şeklinde formüle edilmesine sitem eden Zelenskiy, "Açıkça ifade etmek istiyorum. Silahlardaki her gecikme, her siyasi uzatma, Rusya'ya Ukraynalıların canını alma iznidir" dedi.