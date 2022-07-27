Zelenski duyurdu: 40 bine yakın Rus askeri öldürüldü

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:07

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında savaşa ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Zelenski, Odesa’nın tekrar vurulduğunu hatırlatarak, “Rusya Savunma Bakanlığı bu tür saldırılar hakkında ne yalan söylerse söylesin, kesinlikle bunun karşılığını vereceğiz. İşgalciler cezasız kalmayacak” dedi.

Zelenski ayrıca, Rusya’nın kendi halkına savaşla ilgili bilgi sağlamadığını öne sürerek, “Rus devleti dört aydır vatandaşlarına herhangi bir bilgi vermedi. Tamamen sessizlik. Siyasi ve askeri düzeyde sayısız röportaj ve konuşmada hiçbir şey yayınlanmadı veya söylenmedi. Ancak, bu sayı şimdiden yaklaşık 40 bin. Rus ordusunun 24 Şubat'tan bu yana kaybettiği asker sayısı bu kadar. On binlercesi de yaralandı” diye konuştu.

'RUSYA’NIN AVRUPA’YA KARŞI 'FİYAT’ TERÖRÜ'

Volodimir Zelenski, İngiltere’nin Rusya’ya yönelik yaptırım listesini genişletme kararını olumlu karşıladığını söyleyerek, “Onlarca kişi ve kuruluş daha eklendi. Bu doğru bir eğilim ve yaptırım konularındaki sarsılmaz kararlılığı için İngiltere'ye minnettarım. Bu, Batı dünyasındaki herkesin izlemesi gereken bir örnek” dedi.

Zelenski ayrıca, yaşanan doğal gaz krizine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Özellikle, Avrupa pazarında gaz fiyatlarında bin metreküp başına 2 bin doların üzerinde artışla ilgili bugün çıkan haberler, Rusya'ya karşı yaptırımları genişletmek için zaten yeterli bir neden. Çünkü Rusya'nın Avrupa'ya karşı kasıtlı bir fiyat terörü olduğu herkes tarafından çok açık olarak görülüyor” ifadelerini kullandı.