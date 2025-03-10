Zelenski ile ABD'li bakan Suudi Arabistan'da

Yayınlanma: 10.03.2025 - 23:09

Güncelleme: 10.03.2025 - 23:09

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Zelenski'yi Cidde'deki Uluslararası Kral Abdulaziz Havalimanı'nda Mekke Bölgesi Emir Yardımcısı Prens Suud bin Meşal bin Abdülaziz ve Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasabi karşıladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun da Cidde'ye ulaştığı kaydedildi.

SELMAN VE RUBİO İLE GÖRÜŞECEK

Yerel basına göre, Zelenski'nin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya gelmesi planlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha 7 Mart'ta, Rubio ile telefonda görüşmüştü.

Sybiha, sosyal medya hesabından telefon görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, ABD'li ve Ukraynalı yetkililerin bu hafta Suudi Arabistan'da toplantı düzenleyeceklerini dile getirmişti.

Sybiha, "Ukrayna savaşın sona ermesini istiyor ve kalıcı barışı sağlamak için ABD liderliği şart" ifadelerini kullanmıştı.

ABD ve Rus heyetleri de 18 Şubat'ta, ikili ilişkileri normalleştirme ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma hedefiyle Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti.