Zelenski: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz

08 Mart 2022 Salı, 11:48

Rusya'nın devam eden askeri harekatı ve müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kırım ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınması olasılığına olumlu yanıt verdi.

Zelenski, "Bunu tartışabilir ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz" ifadelerini kullanırken, daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, harekatın ne zaman sonlanabileceği yönündeki soruyu, "Ukrayna’nın bir blokta yer almayacağına ilişkin anayasal düzenlemeler yapmalılar. Kırım’ı Rusya toprağı olarak tanımaları ve Donetsk ile Lugansk’ı bağımsız devletler olarak tanımaları gerektiği konusunda da konuştuk. Hepsi bu kadar. Bu şartlar yerine getirilirse operasyona anında son verilecek" şeklinde yanıtlamıştı.

