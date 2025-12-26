Zelenski’nin Danışmanından çarpıcı itiraf: Seçim yapacak paramız yok

Podolyak, YouTube’daki Novosti Live kanalına yaptığı açıklamada, “Bunu finanse etmesi gereken biz değiliz. Nesnel olarak bakıldığında bunu karşılayamayız; çünkü bütçe açığımız var” dedi.

Bütçede başka öncelikler bulunduğunu belirten Podolyak, özellikle askerî harcamaların ön plana çıktığını öne sürdü.

Zelenskiy’nin cumhurbaşkanlığı görev süresi resmî olarak 20 Mayıs 2024’te sona ermişti. Ancak Kiev yönetimi, sıkıyönetim kaldırılmadan seçim yapılmasının mümkün olmadığını belirterek sandığı erteledi.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Aralık’ta yaptığı açıklamada Ukrayna’da seçim zamanının geldiğini savunmuş, Kiev’in çatışma ortamını seçimleri ertelemek için kullandığını belirtmişti.

Aynı gün Zelenskiy ise başkanlık seçimlerine hazır olduğunu, ancak askerlerin oy kullanabilmesi için yasal düzenlemeler ve güvenlik önlemleri gerektiğini söylemişti. Zelenskiy, parlamentodan gerekli mevzuat değişikliklerini hazırlamasını isterken, ABD ve Avrupa’dan da oylama sürecinin güvenliği için destek talep etmişti.

PUTİN'İN TEKLİFİ

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Aralık’ta düzenlenen 'Yılın Değerlendirmesi' başlıklı basın toplantısında, Ukrayna’da seçim yapılması hâlinde Rusya’nın seçim günü Ukrayna’nın iç bölgelerine yönelik hava saldırılarını durdurmayı değerlendirebileceğini söyledi.

Putin ayrıca, Rusya’da yaşayan 5–10 milyon Ukraynalının da seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olması gerektiğini dile getirdi.