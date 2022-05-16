Zelenski: Rusya, işgalin başarısızlığa uğradığını kabullenemiyor

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:46

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında bu hafta da katılacağı çok sayıda uluslararası etkinlik olacağını ve bunların temelinde Ukrayna için silah ve mali desteğin yer alacağını belirtti.

Volodimir Zelenski, “Şimdi sadece istikrarı korumak için değil, aynı zamanda Rusya’nın yıktığını yeniden inşa etmeye başlamak için de finansman gerekiyor” dedi.

Zelenski, Ukrayna hakkında daha fazla bilgi sağlamak ve siyasi destek amacıyla bugün önde gelen Amerikan üniversitelerinin öğrencilerine hitap edeceğini ifade ederek, “Bunlar, yüz binlerce öğrenciyi bir araya getiren ve büyük bir uzman ve araştırma topluluğu olan 63 ABD ve 2 Kanada üniversitesi. Onların sesi kesinlikle yeteneklerimizi güçlendirecek. Ayrıca, mayıs sonunda Stanford Üniversitesi öğrencilerine ayrı bir hitap planlanıyor” diye konuştu.

'HİTAPLARIN COĞRAFYASINI GENİŞLETMEK İÇİN DE ÇALIŞIYORUZ'

Volodimir Zelenski, Ukrayna’nın Avrupa’daki ortaklarının parlamentolarına hitap etmeye devam edeceğini, bu tür hitapların coğrafyasını Afrika ve Asya parlamentolarına genişletmek için de çalıştıklarını söyleyerek, “Görevimiz, Ukrayna için AB üyeliği adayı statüsü ve daha sonra hızlandırılmış prosedür kapsamında Avrupa Birliği'ne katılım. Her devlet önemlidir. Her oy önemlidir. Rusya'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi konusunda Avrupa ülkelerinin azami ölçüde rıza göstermesi de aynı derecede önemlidir. Bu nedenle yakın gelecekte Lüksemburg Parlamentosu'na hitap edeceğim” dedi.

Zelenski, 23 Mayıs’ta Davos Forum katılımcılarına da bir hitabın planlandığını belirterek, bu yıl konferansın özellikle Ukrayna için önemli olduğunu ve savaş sonrası yeniden yapılanmanın tartışılacağını ifade etti.

'RUSYA, SÖZDE OPERASYONUN BAŞARISIZLIĞA UĞRADIĞINI KABULLENEMİYOR'

Zelenski, Mariupol’den, Azovstal’dan insanları kurtarmak için ‘çok karmaşık’ ve ‘hassas’ müzakerelere devam ettiklerini ifade ederek, “Bu konuyla günlük olarak ilgileniyoruz. Asıl mesele, anlaşmaların yerine getirilmesidir” diye konuştu.

Zelenski, Rusya’nın, Ukrayna’nın güneyindeki hareketini bir şekilde yoğunlaştırmak ve Donbas’a saldırmak için yeni girişimlerine hazırlandıklarını belirterek, “İşgalciler hala çıkmazda olduklarını ve sözde ‘özel harekatın’ çoktan başarısızlığa uğradığını kabul etmek istemiyorlar. Ancak Ukrayna halkının, işgalcileri, gerçeği tam olarak tanımaya zorlayacağı an kesinlikle gelecek. Herson ve Melitopol'da ne kadar ‘yaratıcı’ olurlarsa olsunlar, işgal altındaki Pryazovia ve Donbas bölgelerinde sözde ‘güçlerini’ nasıl tasvir ederlerse etsinler, geçici olarak oradalar” dedi.