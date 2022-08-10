Zelenski: 'Rusya - Ukrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım’ın kurtuluşuyla son bulmalı'

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:55

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da bulunan Rusya’ya ait Novofedorivka askeri hava üssünde dün meydana gelen patlamaların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’den yeni bir açıklama geldi.

Zelenski, ülkesindeki savaşın Kırım ile başladığını söyleyerek, "Kırım, Ukrayna’ya aittir. Kırım’dan asla vazgeçmeyeceğiz. Rusya- Ukrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım’ın kurtuluşuyla da son bulmalı" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar Donbass bölgesinde artarak devam ederken, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da bulunan Rusya’ya ait Novofedorivka askeri hava üssünde dün 7 kez art arda patlama sesleri duyulmuş, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.



