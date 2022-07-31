Zelenski Rusya'yı suçladı, 'Rusya, terör devleti olarak tanınmalı'

31 Temmuz 2022 Pazar, 10:43

Olenivka’da 50 Ukraynalı savaş esirinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıya ilişkin açıklama yapan Zelenski, “Dünya gerçekleri görüyor. İşgalciler tarafından işlenen bu suçla ilgili tüm deliller toplanacaktır. Bu saldırıyı kim onayladı, kim örgütledi, kim uyguladı hepsi bulunacaktır” dedi.

Zelenski, Rusya’nın bir ‘terör devleti’ olarak tanınması gerektiğini ifade ederek, “Terör devletine karşı dünya toplumu tarafından yasal adımlar atılmalıdır. Bu toplu katliam için siyasi söylem düzeyinde kınama yeterli değildir. Bundan sonra teröristle nasıl bir ilişki olabilir? Böyle bir ülke ile ne tür bir iş yapılabilir? Rusya'nın bir terör devleti olarak resmen yasal olarak tanınması, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından tanınması, siyasi bir jest olarak değil, özgür dünyanın etkili bir savunması olarak gereklidir” dedi.

RUSYA’DAN SORUŞTURMA DAVETİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Olenivka’daki saldırının sorumlularının ABD ve Ukrayna olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada ise Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden yetkililerin, Olenivka’daki saldırıya ilişkin tarafsız bir soruşturma yürütmeleri için davet edildiği duyuruldu.