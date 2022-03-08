Zelenski: Saklanmıyorum ve korkmuyorum
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’da devam eden savaşa rağmen halen başkent Kiev’de kaldığını, kaçmadığını ve kimseden korkmadığını belirterek, "Kiev’de kalıyorum. Bankova’dayım. Saklanmıyorum ve kimseden korkmuyorum" dedi.
Rusya’nın, Ukrayna’ya yönelik saldırıları 13. gününde devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ülkenin başkenti Kiev’de yer alan Bankova sokağındaki ofisinde olduğunu ve kimseden korkmadığının mesajını verdi.
Zelenski açıklamasında, "Kiev’de kalıyorum. Bankova’dayım. Saklanmıyorum ve kimseden korkmuyorum. Bu savaşı kazanmak için ne kadar gerekiyorsa! Kiev’de akşam saatleri. Burası ofis. Pazartesi ağır geçen bir gün olarak söylerdik şimdi Ukrayna’da savaş var ve her gün Pazartesi sayılır. Biz hepimiz çalışma yerlerimizdeyiz. Bizim halkımız kendini silahsız olarak bile savunuyor. İşgalcilerden korkmayan her Ukraynalı kahramandır. Ruslar bizim korkmadığımızı anladılar. Ruslar ekmek fabrikasını vurdular bunu neden yaptılar? Ekmek fabrikasını vurabilmek için nasıl biri olmak lazım? İnsanlık koridoruna yönelik anlaşma vardı. Peki bu işe yaradı mı? Bunun yerine Rus tankları çalıştı. Koridor oluşturduğumuz caddeye mayınlar döşendi. Biz bu müzakereyi barışı sağlayana kadar tekrar yapacağız" ifadelerini kullandı.
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