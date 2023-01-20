Zelenski: 'Teşekkür tank değil'

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 17:11

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 17:11

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, NATO ülkeleri Savunma Bakanlarının katıldığı NATO’nun Ramstein Hava Üssü’nde bugün yapılan Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı’na video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski “Size yüzlerce kez teşekkür edebilirim ve bu şimdiye kadar yaptıklarımıza bakıldığında kesinlikle haklı ve adil olacaktır, ancak yüzlerce ‘teşekkür ederim’ yüzlerce tank değil” ifadelerini kullandı.

Zelenski konuşmasında, Rus topçularına ve hava saldırılara karşı gerekli silahlar yerine ‘kelimeleri’ koyamayacağını vurgulayıp “Hızlanmak zorundayız! Sizinle müzakere ettiğimiz hava savunma ve topları, zırhlı araçlar ve tanklar gibi zaman da ortak silahımız haline gelmeli” dedi.