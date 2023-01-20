Zelenski: 'Teşekkür tank değil'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, NATO’nun Ukrayna ile gerçekleştirdiği toplantıya katıldı. Zelenski, "yüzlerce teşekkür, yüzlerce tank" değil ifadesini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, NATO ülkeleri Savunma Bakanlarının katıldığı NATO’nun Ramstein Hava Üssü’nde bugün yapılan Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı’na video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski “Size yüzlerce kez teşekkür edebilirim ve bu şimdiye kadar yaptıklarımıza bakıldığında kesinlikle haklı ve adil olacaktır, ancak yüzlerce ‘teşekkür ederim’ yüzlerce tank değil” ifadelerini kullandı.
Zelenski konuşmasında, Rus topçularına ve hava saldırılara karşı gerekli silahlar yerine ‘kelimeleri’ koyamayacağını vurgulayıp “Hızlanmak zorundayız! Sizinle müzakere ettiğimiz hava savunma ve topları, zırhlı araçlar ve tanklar gibi zaman da ortak silahımız haline gelmeli” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni seçim tarihi mesajı
- İBB’deki iltisaklı müfettiş
- İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması
- İzmir’de scooterlara özel yol
- Sözleşmelilere kadro yolu açıldı
- Peker yine hareketlendi
- Valilik, Erdoğan için seferber oldu
- 4 soruda EYT maaşları: İlave zam nasıl olacak?
- Konya’daki barınak vahşetinde cezalar belli oldu
- 'Türkiye'nin eli kulağında diktatörlüğü'