Zelenski, Ukrayna'nın barış formülünü açıkladı: Somut ve dürüst öneriler hazırladık
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 10 maddeden oluşan bir barış formülü önerdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, G20 zirvesine çevrimiçi bağlanarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Volodimir Zelenski, Ukrayna'da barışı yeniden tesis etmek için 10 maddede oluşan bir "barış formülü" önerdiğini söyledi.
Zelenski, "Barış için bir Ukrayna formülü var. Barışı gerçekten garanti altına almak için uygulanabilecek bir dizi çözüm var. G20 zirvesine katılarak somut ve dürüst çözüm önerileri sundum. Ukrayna, dünyanın önde gelen devletlerine bizimle birlikte barışın ortak yaratıcıları olmayı teklif ediyor" dedi.
Zelenski, barış formülündeki 10 maddeye değinerek, "Radyasyon ve nükleer güvenlik, gıda ve enerji güvenliği, tüm mahkumların serbest bırakılması, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, Rus birliklerinin çekilmesi ve çatışmaların durdurulması, adaletin geri gelmesi, ekokırımla mücadele, gerilimin tırmanmasının önlenmesi, savaşın sona erdirilmesi" olarak sıraladı.
G20 Zirvesi 15-16 Kasım tarihlerinde Endonezya'nın Bali adasında gerçekleştiriliyor.
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