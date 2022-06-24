Zelenski: Ukrayna'nın geleceği Avrupa'da, kesinlikle kazanacağız

24 Haziran 2022 Cuma, 09:29

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Volodimir Zelenski, Ukrayna'ya AB tarafından "aday ülke" statüsü verilmesi kararına ilişkin Instagram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, "Bu bir zaferdir. 120 gün, 30 yıl bekledik" ifadelerini kullandı.

Zelenski, ülkesinin geleceğinin AB'de olduğunu belirterek, "Bu, Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde benzersiz ve tarihi bir andır. Ukrayna'nın geleceği AB'de" dedi.

Zelenski, söz konusu kararın, bugün Rusya'ya karşı kendini savunan Ukrayna'ya destek vermek anlamına geldiğini söyleyerek, "Devletimizin 30 yıllık bağımsızlığı için Ukrayna için en önemli kararlardan biri ancak bu karar sadece Ukrayna için geçerli değil. Bu, Avrupa'yı güçlendirmeye yönelik" ifadelerini kullandı.

Zelenski ayrıca, ülkesinin Rusya'ya karşı savaştığını hatırlatarak, bir yandan zaferi elde etmek, diğer yandan AB üyesi olmak için durmadan çalışacaklarını kaydederek "Ama kesinlikle kazanacağız" diye konuştu.