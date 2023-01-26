Zelenski, uzun menzilli füze ve savaş uçaklarına da ihtiyaç duyduklarını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile Almanya'nın ülkesine tank verme kararlarını değerlendirirken, "Bugün Ukrayna için son derece sevindirici haberlerin günü. Bir tank koalisyonu var" dedi.

AA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 06:57
Zelenski, uzun menzilli füze ve savaş uçaklarına da ihtiyaç duyduklarını söyledi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yayımladığı görüntülü mesajında, müttefik ülkelerinin Ukrayna'ya tank göndereceğini belirtti.

Ülkesinde Rusya'ya karşı savaşın devam ettiğini hatırlatan Zelenski, Ukrayna'nın savaşta zaferi elde edebilmesi için daha fazla silaha ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

ABD'nin Abrams tankları ve diğer zırhlı araçları, Almanya'nın da Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya verme kararından memnuniyet duyduğunu dile getiren Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a minnettar olduğunu söyledi.

Müttefiklerin Ukrayna'ya tank yardımı sağlama kararlarını değerlendiren Zelenski, "Bugün Ukrayna için son derece sevindirici haberlerin günü. Bir tank koalisyonu var" ifadesini kullandı.

Savaşın kısa bir sürede bitmesi için tanklar dışında uzun menzilli füze, topçu sistemleri ve savaş uçaklarına da ihtiyaç duyduklarını dile getiren Zelenski, "Cephedeki kahramanlarımız dünyadan ne kadar çok savunma desteği alırsa, Rusya'nın saldırganlığı o kadar çabuk sona erecek" diye konuştu.


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