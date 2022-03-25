Zelenski’den AB liderlerine sitem: Biraz geç kaldınız

25 Mart 2022 Cuma, 10:33

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Konseyi Toplantısına video konferansla katıldı. Zelenski konuşmasında, "Size teşekkür etmek istiyorum. Etrafımızda birleştiniz. Bunu gerçekten takdir ediyoruz. Yaptırım uyguladınız. Minnettarız. Bunlar güçlü adımlar. Ama biraz geç kaldınız" ifadelerini kullanarak yaptırımların zamanında uygulanması durumunda Rusya’nın saldırılarına engel olunabileceğine dikkat çekti.

AB liderlerine sitem eden Zelenski, "Kuzey Akım 2’yi engellediniz. Size minnettarız. Ama aynı zamanda biraz geç oldu. Çünkü bu daha önce yapılsaydı Rusya bir gaz krizi oluşturamazdı. En azından bir şans vardı" dedi.



Ukrayna’nın AB üyeliğine hazırlandığını ifade eden Zelenski, "Lütfen geç kalmayın. Çünkü bu 1 ay boyunca her şeyi gördünüz. Ukrayna’nın yakın gelecekte AB’de olması gerektiğini gördünüz. En azından bunun için her şeye sahipsiniz ve bu şansımız var" diye konuştu.

"DİNLE VİKTOR..."

Zelenski, Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya, Fransa, Slovenya, Slovakya, Çekya, Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Finlandiya’nın Ukrayna’nın yanında olduğunu söyleyerek Rusya ile yakın ilişkileri olan Macaristan’a ayrı parantez açtı.

Zelenski, "Kiminle olduğuna kendin karar vermelisin. Sen egemen bir devletsin. Budapeşte’ye gittim. Şehrinize bayılıyorum. Birçok kez bulundum, çok güzel, çok misafirperver bir şehir, insanları da. Trajik anlar da yaşadınız. Sahilinizi ziyaret ettim. Anıtı gördüm, Tuna kıyısında ayakkabılar, toplu katliamlar. Ailemle oradaydım" ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanı Victor Orban’a seslenen Zelenski, "Dinle Viktor, Mariupol’de neler olduğunu biliyor musun? Yaptırım uygulayıp uygulamamakta tereddüt mü ediyor musunuz? Rusya ile ticaret yapıp yapmamakta tereddüt mü ediyorsunuz? Tereddüt etmek için zaman yok. Şimdi karar verme zamanı. Biz sana inanıyoruz. Desteğine ihtiyacımız var. Halkınıza inanıyoruz. Avrupa Birliği’ne inanıyoruz" şeklinde konuşarak Macaristan’ın Ukrayna’ya destek olmasını istedi.

Zelenski ayrıca, "Almanya’nın da kritik anda yanımızda olacağına inanıyoruz" dedi.

