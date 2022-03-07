Zelenski'den çok sert çıkış: Hepsini bulacağız

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın 12'inci gününe girilirken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski çok sert bir konuşma gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2022 Pazartesi, 08:01
Zelenski'den çok sert çıkış: Hepsini bulacağız
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Ukrayna lideri Zelenski, bir ulusa sesleniş konuşması yaparak vatandaşlarından güçlü olmasını istedi. Zelenski, Rus ordularının da Ukrayna’da işlediği suçlardan dolayı cezalandırılacağını söyledi

Zelenski, “Bugün Affetme Pazarı. Fakat biz binlerce kurbanı unutmayacağız. Binlerce acı çekeni unutmayacağız. Ve Tanrı da unutmayacak. Bugün değil. Yarın değil. Asla. Affetmek yerine ve Yargılanma Günü olacak” ifadesini kullandı.

Ukrinform’un aktardığı konuşmada, “Evleri yıkmanızı affetmeyeceğiz. Bugün Okhmatdyt’te hava savunma sistemimizin düşürdüğü füzenizi unutmayacağız. 500’den fazla bu tür füze bizi vurdu. Ukrayna’nın her yerini insanlarımızı ve çocuklarımızı vurdu” dedi.

Zelenski konuşmasının sonunda ise ,”Şehirlerimizi, insanımızı vuran, topraklarımızı bombalayan ve roket atan her bir p..i bulacağız. Dünyada sizin için hiçbir yer huzurlu olmayacak, mezarlık hariç” ifadesini kullandı.


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