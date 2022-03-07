Zelenski'den çok sert çıkış: Hepsini bulacağız

07 Mart 2022 Pazartesi, 08:01

Ukrayna lideri Zelenski, bir ulusa sesleniş konuşması yaparak vatandaşlarından güçlü olmasını istedi. Zelenski, Rus ordularının da Ukrayna’da işlediği suçlardan dolayı cezalandırılacağını söyledi

Zelenski, “Bugün Affetme Pazarı. Fakat biz binlerce kurbanı unutmayacağız. Binlerce acı çekeni unutmayacağız. Ve Tanrı da unutmayacak. Bugün değil. Yarın değil. Asla. Affetmek yerine ve Yargılanma Günü olacak” ifadesini kullandı.

Ukrinform’un aktardığı konuşmada, “Evleri yıkmanızı affetmeyeceğiz. Bugün Okhmatdyt’te hava savunma sistemimizin düşürdüğü füzenizi unutmayacağız. 500’den fazla bu tür füze bizi vurdu. Ukrayna’nın her yerini insanlarımızı ve çocuklarımızı vurdu” dedi.

Zelenski konuşmasının sonunda ise ,”Şehirlerimizi, insanımızı vuran, topraklarımızı bombalayan ve roket atan her bir p..i bulacağız. Dünyada sizin için hiçbir yer huzurlu olmayacak, mezarlık hariç” ifadesini kullandı.