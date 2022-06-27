Zelenski'den G7 liderlerine çağrı: Daha fazla silah ve yardım gerekiyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G7 liderlerinden daha fazla silah istedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda yapılan G7 Liderler Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı.
Volodimir Zelenski, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya liderlerinden ülkesine hava savunma sistemleri dahil daha fazla silah tedarik etmeleri talebinde bulundu.
Zelenski, G7 ülkelerinin liderlerine, Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım çağrısı yaparak, bu liderlerden Kiev'in tahıl ürünleri ihraç etmesine yardımcı olmalarını ve Ukrayna'nın yeniden imarı için mali yardım sağlamalarını talep etti.
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