Zelenski'den Harkov açıklaması: 30'dan fazla yerleşim yeri kurtarıldı

10 Eylül 2022 Cumartesi, 09:15

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun, istihbaratının ve güvenlik servisinin çeşitli operasyonel yönlerde aktif eylemlere başarıyla devam ettiğini belirterek, "Silahlı Kuvvetler, Harkov bölgesindeki 30'dan fazla yerleşimi kurtardı ve kontrol altına aldı" ifadesini kullandı.

Zelenski, Harkov bölgesindeki köylerin bir kısmında, bölgeyi kontrol etmek ve güvence altına almak için önlemlerin devam ettiğini, yavaş yavaş yeni yerleşim yerlerinin kontrolünü sağladıklarını dile getirdi.

Harkov Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, Ukrayna güçlerinin, Harkov bölgesinde Rus güçlerine karşı saldırıya geçtiğini bildirmişti.

Ukrayna ordusundan dün yapılan açıklamada da Harkov bölgesinde 20'den fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığı duyurulmuştu.