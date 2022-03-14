Zelenski'den Microsoft'a tepki!

14 Mart 2022 Pazartesi, 12:07

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, uluslararası teknoloji şirketleri Microsoft, SAP ve Oracle'dan Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurmasını ve oradaki teknolojilerin desteklenmesinden tamamen vazgeçmesini istedi.

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık yarım kararlar olamaz. Sadece siyah ve beyaz vardır, iyi ya da kötü. Ya barıştan yanasınızdır ya da Ukraynalı çocukları ve kadınları öldürmesi için kanlı Rus saldırganını destekliyorsunuzdur. Microsoft, Oracle ve SAP Rusya'ya ürün sağlamayı bırakın, savaşı durdurun" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, 4 Mart'ta Rusya'daki tüm ürün ve hizmet satışlarını askıya aldığını duyurmuştu. Oracle da 3 Mart'ta, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığını açıklamıştı.



Zelenski, söz konusu şirketlerin Rusya'daki her türlü faaliyetlerini sonlandırmasını istiyor.