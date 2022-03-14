Zelenski'den Microsoft'a tepki!
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, uluslararası teknoloji şirketleri Microsoft, SAP ve Oracle'dan Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurmasını ve oradaki teknolojilerin desteklenmesinden tamamen vazgeçmesini istedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, uluslararası teknoloji şirketleri Microsoft, SAP ve Oracle'dan Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurmasını ve oradaki teknolojilerin desteklenmesinden tamamen vazgeçmesini istedi.
Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık yarım kararlar olamaz. Sadece siyah ve beyaz vardır, iyi ya da kötü. Ya barıştan yanasınızdır ya da Ukraynalı çocukları ve kadınları öldürmesi için kanlı Rus saldırganını destekliyorsunuzdur. Microsoft, Oracle ve SAP Rusya'ya ürün sağlamayı bırakın, savaşı durdurun" ifadesini kullandı.
NE OLMUŞTU?
ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, 4 Mart'ta Rusya'daki tüm ürün ve hizmet satışlarını askıya aldığını duyurmuştu. Oracle da 3 Mart'ta, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığını açıklamıştı.
Zelenski, söz konusu şirketlerin Rusya'daki her türlü faaliyetlerini sonlandırmasını istiyor.
Video Haberler
- Gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı
- Şişli'de motosiklet hırsızlığı
- Bağcılar'da inşaatta yangın; İşçiler tahliye edildi
- Minibüs faciadan döndü; o anlar saniye saniye kaydedildi
- Ukrayna'da anne ve oğlu yaşadıkları siteye gömüldü
- Rus ressamın oğlu kendisini Mc Donalds'a kelepçeledi
- Fabrika işçilerini taşıyan servis devrildi: 15 yaralı
- Şişli'de korkutan yangın
- Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
- 12 katlı binada 'çatlak' tedirginliği
En Çok Okunan Haberler
- Ankara'da ekmeğe zam
- Gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı
- İngiliz pilottan ayrılık sinyali!
- Erdoğan'ın katılacağı etkinliğe test şartı
- Bu hafta 5 kitap okumanızı sağlayacak kitap önerileri
- Efsane futbolcu geri döndü!
- Genco Erkal'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
- 'Bu savaşın galibi yok'
- Yüzde 36 zamlanan araç muayene ücretleri cep yakıyor
- Apple ürünlerini bekleyen büyük tehlike!