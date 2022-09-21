Zelenski'den Putin'e yanıt: Nükleer silah kullanacağına inanmıyorum

21 Eylül 2022 Çarşamba, 16:30

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Alman kanalına röportaj verdi.

Volodimir Zelenski, Rusya'yı daha fazla toprak almaya teşebbüs etmeye davet edeceklerini söyleyerek Putin'in tehditlerinden korkulmaması gerektiği konusunda uyardı.

Alman Bild TV'ye verdiği röportajda Zelenski, Putin'in askeri seferberlik ilanı sonrasında nükleer silah kullanıp kullanmayacağına ilişkin soruya "Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum" yanıtı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Batı'yı tehdit etmesine değinen Zelenski, Batı'yı Putin'e şantaj yapmaması için uyardı.

Zelenski, Putin'in seferberlik ilanına ilişkin "Ukrayna'yı kan içinde bırakmak istiyor ve bu kana kendi askerlerini de dahil etmek istiyor. Eminim ki bölgemizi özgürleştireceğiz" dedi.

Putin ile müzakerelerin sadece Rusya'nın Ukrayna topraklarından çıkması ile mümkün olduğunu söyleyen Zelenski, "Rusya ile yalnızca güçlü bir konumda olduğumuzda konuşmalıyız" diye ekledi.

Zelenski ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın akıbeti hakkında "Savaşın ne zaman biteceğini kimse bilemez" dedi.