Son Dakika... Putin'in Batı tehdidine karşı Batı tepki gösterdi

21 Eylül 2022 Çarşamba, 11:43

Rusya lideri Putin kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmasında Batı'yı açık açık tehdit etti.

Moskova Yönetimi'nin, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez askeri seferberlik ilan ettiği açıklamada Putin, "Batı'ya söylüyorum 'Cevap vereceğimiz birçok silahımız var' ve bu bir blöf değil" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamasına Batı'dan tepkiler gelmeye başladı.

Batı'dan ilk tepkiyi Hollanda gösterdi.

Hollanda Başbakanı Rutte, Vladimir Putin'in tehditine cevap olarak "Rusya'nın seferberlik ilan etmesi Putin'in paniğe kapıldığının işareti" açıklamasında bulundu.

Hollanda Başbakanı ayrıca, Avrupa için Ukrayna'yı desteklemenin önemli olduğunu söyledi.

İNGİLTERE

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Gillian Keegan, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada Putin’in Batı’ya çok sayıda silahı olduğu yönündeki tehdidini ’ürpertici’ olarak nitelendirdi.

"Bu ciddi bir tehdit ama daha önce yapılmış bir tehdit" diyen Keegan, “Putin’in tehdidi ciddiye alınmalı. Bu açıkça bir gerginlik tırmanışıdır" şeklinde konuştu.

Keegan, “Genel konuşma açıkça Putin’in yalanlarından ibaretti” diyerek, Ukrayna savaşına diplomatik bir çözüm aramaya devam edeceklerini söyledi.

Keegan, “Ukrayna veya diğer ülkeler üzerinden ya da doğrudan devam edecek görüşmeler her zaman olacak, bu yüzden sükuneti teşvik etmeye ve mümkün olan yerlerde bu görüşmeleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Putin, konuşmasında Batı’yı Rusya’ya "nükleer şantaj" yapmakla suçlayarak, Rusya’nın cevap verecek çok silahı olduğunu ve blöf yapmadığını söylemişti.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ise, Rusya'nın ilan ettiği askeri seferberliğe ilişkin "Putin 'istilasının başarısız olduğunu' kabul etti" ifadesinde bulundu.

Wallace yaptığı açıklamada, "Putin ve Şoygu, on binlerce vatandaşını donanımsız bir şekilde ölüme gönderdi" dedi.

Wallace, "Ukrayna'nın bu savaşı kazandığı, uluslararası toplumun birleştiği ve Rusya'nın küresel bir parya haline geldiği gerçeğini hiçbir tehdit ve propaganda gizleyemez" sözlerini ifadesine ekledi.

POLONYA

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Rusya, Ukrayna'yı yıkmaya, sınırlarını değiştirmeye çalışacak. Batı ülkeleri Ukrayna'yı desteklemek için daha fazlasını yapmalı" ifadesinde bulundu.

FİNLANDİYA

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Putin'e yanıt olarak şunlar kaydetti:

"Finlandiya yakınlarında durum dengeli. Bence, Ruslar'a daha sıkı vize politikası uygulanması için gerekçeler var"