Son dakika... Savunma Bakanı açıkladı: Askeri seferberlik sonrası Rusya'nın ilk hamlesi belli oldu

21 Eylül 2022 Çarşamba, 09:59

Rus televizyonuna açıklamalarda bulunan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ilan edilen kısmi askeri seferberlik hakkında ilk detayları anlattı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, "Ukrayna'da Batı ile savaşıyoruz. Batılı komutanlar, harekatlarını Kiev'den yürütüyor. Batı sivillere saldırıyor. NATO'nun tüm uydu ağı, Ukrayna'da Rusya'ya karşı çalışıyor" açıklamasında bulundu

Savunma Bakanı Şoygu, ilan edilen kısmi seferberlik hakkında "Seferberlik, daha önce askeri tecrübesi olanlar ve askerlik hizmetini gerçekleştirmiş olanlar için geçerli. Hali hazırda asker veya öğrenci olanlara seferberlik çağrısı yapılmayacak. Devasa kaynaklara sahibiz ve bu kaynaklar sayesinde 25 milyon vatandaşımızın yüzde 1'i bile etkilenmiyor" dedi

Şoygu, Rusya lideri Putin'in kısmi seferberlik kararnamesi ile Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatında görev yapmak üzere 300 bin ek personelin çağrılacağını söyledi.

Şoygu ayrıca, Ukrayna’daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.