Zelenski'den Rusya'ya çağrı: İşgal bitmeden müzakere imkansız

12 Eylül 2022 Pazartesi, 15:37

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşına dair değerlendirmelerde bulundu.

Volodimir Zelenski, Rusya ile herhangi bir müzakerenin, ancak "işgal altındaki tüm Ukrayna topraklarının tamamen kurtarılmasından sonra mümkün olabileceğini" söyledi.

Zelenski, Ukrayna topraklarının kurtarılmasına kadar Rusya'ya yönelik "yaptırımların kaldırılamayacağını" ve Rusya ile "herhangi bir şeyin masada tartışılamayacağını" savundu.

Zelenski, "Elbette, savaştan sonra bazı yaptırımların iptali, tazminatlar ve diplomasi hakkında konuşabiliriz" dedi.

Zelenski ayrıca, savaş sonunda Rusya ile yapılabilecek bir müzakere konusunda, "Herhangi bir ülkenin liderlerini, herhangi bir uluslararası kurumu bu tür müzakerelere dahil edebiliriz, ancak önce Rus güçlerini ülkemizden çıkaracağız ve topraklarımızı özgürleştireceğiz" dedi.