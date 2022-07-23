Zelenski'den 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması' yorumu: Erdoğan ve Guterres'e minnettarım

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:32

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün İstanbul'da "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanmasına ilişkin Facebook hesabından görüntülü mesaj paylaştı.

Volodimir Zelenski, "Bugün devletimiz ve tüm medeni dünya önemli bir mutabakata vardı" değerlendirmesinde bulunarak, bu anlaşmanın Ukrayna limanları üzerindeki blokenin kaldırılmasını sağladığını vurguladı.

Zelenski, anlaşma sayesinde geçen yıl toplanan 20 milyon ton tahıl ihraç edileceğini, bu sene şimdiden toplanmaya başlanan hasadın da icra edileceğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle Rusya’nın kışkırttığı gıda krizini azaltma şansımız var. Ayrıca bize yardım eden ülkeler dahil dünyanın birçok ülkesinde siyasi kaosa yol açabilecek kıtlığı önleme şansımız var. Bu da Ukrayna’nın bu savaşta hayatta kalabileceğinin bir başka kanıtıdır."

Zelenski, Ukrayna’dan deniz ihracatının yeniden başlatılması için birçok liderin çaba gösterdiğine işaret ederek, "Bu bağlamda özellikle BM Genel Sekreteri'ne ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çabalarından dolayı minnettarım" dedi.