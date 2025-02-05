Zelenski'den Trump'a yeşil ışık: Yatırım çekmeye hazırız

Yayınlanma: 05.02.2025 - 08:22

Güncelleme: 05.02.2025 - 08:22

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zelenski'nin, ülkesinde temaslarda bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi'yi başkent Kiev'de kabul ettiği belirtildi.

Devlet Başkanlığı Ofisi'nde yapılan ikili görüşmede, Ajans ekiplerinin Ukrayna'da bulunan nükleer enerji santrallerindeki çalışmalarının ele alındığı ifade edildi.

Zelenski'nin, ülkesindeki Hmelnitski Nükleer Santrali'nin bazı ünitelerinin inşaatının tamamlanması projesine ilişkin Grossi'ye bilgi verdiği belirtilen açıklamada, "Ayrıca Devlet Başkanı, Hmelnitski Nükleer Santrali'ndeki nükleer ünitelerin tamamlanmasına yönelik stratejisini desteklediği için UAEA Başkanına teşekkür etti" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki son durumun da görüşüldüğü, Zelenski'nin, söz konusu santralin tekrar Ukrayna'nın kontrolüne dönmesi gerektiğini söylediği belirtildi.

"YATIRIM ÇEKMEYE HAZIRIZ"

İkili görüşmelerden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenski, Grossi ile görüşmesinde sadece Ukrayna'nın değil, tüm Avrupa'nın enerji bağımsızlığı için önemli konulara ilişkin konuştuklarını söyledi.

Zelenski, Hmelnitski Nükleer Santrali'ndeki bazı nükleer ünitelerin inşaatının tamamlanmasını istediklerini ve bu yönde Ukrayna parlamentosunun desteğine de ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Bir gazetecinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptıkları askeri ve diğer yardımlara karşılık olarak Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerine yönelik açıklamasıyla ilgili sorusuna karşılık Zelenski, ülkesinin zengin mineral kaynaklarına sahip olduğunu, Rusya'nın 2014'ten beri işgal ettiği topraklarda da söz konusu kaynakların bulunduğunu belirtti.

Zelenski, geçen yıl hazırladıkları Zafer Planı'nın Ukrayna'nın maden kaynaklarını korumak amacıyla bu alana müttefikler tarafından yatırım yapılmasını da öngördüğünü belirterek, bu alanda yatırım çekmeye hazır olduklarını söyledi.

Donald Trump ile ABD Başkan adayı olduğu dönemde konuya ilişkin görüştüğünü dile getiren Zelenski, "(Trump'a) Ona, evet Amerikan şirketlerinden yatırıma açığız dedim" ifadesini kullandı.

Grossi de Hmelnitski Nükleer Santrali konusunda Ukrayna'nın stratejisini desteklediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Ukrayna örneğinde bunun akıllıca bir karar olduğuna inanıyoruz, çünkü bugün gördüğümüz gibi nükleer enerji, bir ülkenin yaşayabileceği en zor dönem olan savaş döneminde ülke ekonomisini destekleyen omurga haline geldi."

Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ni de ziyaret edeceğini dile getirerek, "Zaten oraya 5 kez gittim. Yakında 6'ıncı kez santralde olacağım, teknik çalışmalarımızın orada devam etmesini umuyorum" dedi.