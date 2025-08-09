ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Ağustos Cuma günü Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede, gündemdeki en önemli konulardan biri Zengezur Koridoru'ydu. Peki, Zengezur Koridoru nedir, nerede? Zengezur Koridoru'nun önemi nedir?

ZENGEZUR KORİDORU NEREDE?

Zengezur Koridoru, Ermenistan’ın güneyindeki Syunik bölgesinden (Azerbaycan’da Zengezur olarak adlandırılır) geçerek Azerbaycan’ı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne, oradan da Türkiye’ye bağlayacak bir kara ve demiryolu projesidir.

ZENGEZUR KORİDORU'NUN ÖNEMİ

Zengezur Koridoru veya Nahçıvan Koridoru, İkinci Karabağ Savaşı'nın Azerbaycan tarafından kazanılmasının ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes antlaşmasının 9. maddesi gereğince Azerbaycan ile eksklav parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bağlantıyı kuracak olan ulaşım koridorudur.

Koridor Ermenistan topraklarında (tahminen Sünik bölgesinde) inşa edilecektir. Koridorun güvenliği Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi Sınır Muhafıza Servisi tarafından sağlanacaktır.

Zengezur Koridoru Azerbaycan’ın ana kısmını onun bir parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile bağlayan bir ulaşım koridorudur.